Delphine Batho : « Si on veut une vraie loi climat, il faut une majorité écologiste »

Ce mardi 4 mai sera voté en première lecture à l’Assemblée nationale le projet de loi « climat et résilience », après trois semaines d’examen parlementaire. La députée non inscrite des Deux-Sèvres Delphine Batho, ancienne ministre de l’Écologie (2012-2013) de François Hollande et présidente de Génération écologie, privée de temps de parole pendant les débats par le jeu de la procédure accélérée, en dénonce le fond comme la forme.

Dès la fin des trois semaines d’examen du projet de loi, vous avez annoncé que vous n’approuveriez pas ce texte. Pour quelles raisons ?