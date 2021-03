Loi climat : la guerre des micros monte en température

Un petit coup de caméra vite fait et on comprend que l’Hémicycle est aux trois-quarts vide. Ça n’empêche pas Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, veste blanche masque blanc, presque essoufflée – ce doit être l’émotion – , de se lancer pour présenter son projet de loi « climat et résilience » à l’Assemblée nationale. Il ne s’agit de rien moins que de « changer de civilisation » puisque ce qu’elle souhaite, c’est « un monde libéré de notre dépendance aux énergies fossiles, un monde libéré d’un air irrespirable, libéré de la surconsommation, libéré de la malbouffe » vers lequel, précise-t-elle, sa majorité cherche à « tracer (son) propre chemin ».

La ministre rappelle que le texte est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qu’il s’agit maintenant de traduire législativement, en passant par les députés. « Nous allons passer de 150 Françaises et Français, à 577 aujourd’hui et à 77 millions demain », compte-t-elle, à mi-chemin entre Corneille et une leçon de division cellulaire. Ce texte est carrément la nouvelle pierre « à l’édifice de la République écologique » que la majorité veut construire. Il est temps d’annoncer le menu : sensibilisation à l’environnement à l’école, étiquetage environnemental pour permettre