À la contre-soirée, on traque les lobbies de la publicité

C’est toujours dans les contre-soirées qu’on s’amuse le mieux. La preuve, ce mercredi soir d’examen du projet de loi « climat et résilience » à l’Assemblée nationale (lire l’épisode 1, « La loi climat en quête d’un “deep impact” »), il faut bien avouer qu’on s’ennuie un poil. Une interminable liste d’amendements de tous bords vise à changer un mot par un autre dans l’article 2 qui porte sur l’éducation à l’environnement à l’école. Il y a bien cette tentative des Républicains de supprimer purement et simplement l’article, par la voix de la députée de Haute-Loire Isabelle Valentin expliquant au micro qu’on ferait mieux de rajouter des cours de français, de maths et d’histoire-géo, plutôt que de charger des programmes scolaires avec l’écologie – qui du reste doit « être apprise tout au long de la vie et notamment en famille », une valeur sûre. Mais, pour le spectacle, c’est maigre. Alors qu’au même moment, dans le « débat sans filtre », du nom de l’examen « off » lancé sur le réseau social Twitch par les députés non-inscrits du collectif Écologie démocratie solidarité, on s’éclate bien.

Sur les écrans publicitaires lumineux, le texte est très en deçà de la Convention citoyenne qui proposait leur interdiction dans l’espace public, les transports en commun et les points de vente

Ce mercredi soir, la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho y anime une discussion sur la publicité. Une partie du titre I de la loi lui est consacrée, et fera sans doute l’objet de débats nourris, probablement vendredi, mais le temps de parole des députés « twitchiens » dans l’hémicycle, réduit à peau de chagrin par les règles de la procédure accélérée, est déjà épuisé.