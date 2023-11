L’immigration met la Macronie en tension

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin va-t-il multiplier les prises de parole anti-immigrés pour peaufiner son image de futur présidentiable très à droite ? Les Républicains (LR) vont-ils faire un concours avec le Rassemblement national pour savoir qui est le plus extrémiste ? Enfin, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) va-t-elle réussir à exister dans un tel contexte alors que, depuis des semaines, elle se déchire sur fond de conflit Israël-Hamas ? Tels sont les nombreux enjeux du débat parlementaire qui s’annonce avec la loi « immigration », ou plus exactement avec le projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », dont l’examen en séance commence ce lundi 6 novembre au Sénat.

Après avoir été annoncé dès la réélection d’Emmanuel Macron, puis repoussé par le gouvernement à plusieurs reprises faute de trouver une majorité pour le faire adopter, le texte arrive au Parlement. « Enfin », se féliciteront certains. « Encore », se dit-on plutôt face à cette nouvelle loi sur l’immigration qui vise à durcir les conditions des étrangers présents sur le sol français. La trentième en ce sens depuis 1980 : en moyenne, il y a eu une loi sur l’immigration tous les dix-sept mois depuis quarante-trois ans, calculait ainsi Mustapha Harzoune, journaliste de la revue Hommes et migrations. Cependant, malgré cette impression de déjà-vu, on prendra notre ticket pour un siège dans les tribunes presse du Parlement, et on vous fera vivre des débats qui risquent, comme à chaque fois depuis le début de cette législature, d’être animés.

Gérard Darmanin et Élisabeth Borne ont dit tout et son contraire à propos du controversé article 3, qui scandalise Les Républicains

Comment, cette fois-ci, le gouvernement veut-il durcir la condition des étrangers présents sur le sol français ? D’abord en facilitant l’expulsion des personnes déboutées du droit d’asile, via une prolongation de la durée de validité des obligations de quitter le territoire français (les OQTF) et en supprimant des voies de recours pour les personnes visées par ces OQTF. Il veut aussi généraliser la « double peine », c’est-à-dire les départs hors de France des délinquants non-français, et imposer de nouvelles conditions pour obtenir un titre de séjour, comme le fait de réussir un examen de français.

Mais, parce que la majorité ne veut pas apparaître (totalement) comme une annexe de la droite, le texte prévoit aussi des mesures favorables aux immigrés, notamment l’article 3 qui permet aux sans-papiers travaillant dans des métiers dits « en tension » (dont la définition reste à préciser) d’être régularisés.