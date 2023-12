Qu’a à dire la gauche de la loi « immigration » à part s’en indigner ? Pas grand-chose avait-on remarqué après l’examen du texte au Sénat et en commission des lois à l’Assemblée nationale (lire l’épisode 4, « Désolé, l’article 3 n’est plus disponible »), alors que la discussion débute ce lundi dans l’hémicycle. Difficile en effet pour les partis de la Nupes, ou de l’ex-Nupes (on ne sait plus très bien si la Nouvelle Union politique écologique et sociale existe encore), de se mobiliser sur un texte gouvernemental qui, selon les enquêtes d’opinion, est très massivement soutenu par les Français. Et a fortiori sur un thème qui, par le passé, a pu diviser les socialistes et le reste de la gauche (notamment quand Manuel Valls était Premier ministre). Alors, quand on a appris que le PS organisait un meeting à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour « dire non au projet de loi immigration ! » et « non à la stigmatisation des étrangers ! » (avec de fermes points d’exclamation, donc), on s’est dit qu’on pourrait aller faire un tour. Surtout que le casting n’était pas ridicule : étaient notamment annoncés Olivier Faure (premier secrétaire du PS), Yannick Jadot (ancien candidat écologiste à la présidentielle), des communistes (dont la députée Elsa Faucillon, remarquée lors de l’examen du texte en commission), deux élues Insoumises, Raquel Garrido et Clémentine Autain…

La présence de ces deux dernières avait d’ailleurs suscité en amont une minipolémique. Celles qu’on peut qualifier d’insoumises de La France insoumise (LFI), vu leur relation très distante avec Jean-Luc Mélenchon et les instances du mouvement (Raquel Garrido a même été sanctionnée par son groupe à l’Assemblée nationale), avaient-elles le droit de venir ?