Des produits alimentaires dont le prix est multiplié par deux, un plein d’essence qui revient à plus de 100 euros… Si, en ces temps d’inflation (5,8 % en juin depuis un an), un sujet devrait faire consensus, c’est bien une loi destinée à amoindrir les effets de la conjoncture économique mondiale (les pénuries liées à la guerre en Ukraine, notamment) sur le porte-monnaie des Français et Françaises. Et le gouvernement ne fait pas les choses à moitié : à travers des baisses de taxes, des hausses de salaire et de prestations sociales, il compte distribuer 20 milliards d’euros avec son projet de loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ». Qui dit mieux ? Eh bien, justement, l’opposition. Car cela ne vous a pas échappé : la majorité macroniste est relative à l’Assemblée nationale, avec 250 élus. Cela veut dire qu’elle a besoin des voix (ou de l’abstention) d’une partie des groupes d’opposition pour faire adopter ses réformes. L’avenir de ce texte de loi repose donc sur l’attitude de la Nouvelle union pour une majorité populaire, écologique et sociale (Nupes, 151 députés), ainsi que sur celle des Républicains (LR, 62 députés) et du Rassemblement national (RN, 89 députés).

Des « amendements de l’opposition seront adoptés », a promis Olivier Véran, mais « tout n’est pas possible financièrement », a précisé Bruno Le Maire

Comme l’a montré la motion de censure déposée par la Nupes et rejetée ce lundi grâce à l’abstention ou au vote contre de LR et du RN, le gouvernement peut espérer s’en sortir grâce aux divisions de l’Assemblée.