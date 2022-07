Les Insoumis et la guérilla des nerfs

En 2017, à l’Assemblée nationale, on avait fait la découverte des députés Playmobil. Les élus de la Macronie levaient la main comme les figurines de notre enfance afin d’adopter sans plus de commentaires les textes que leur présentait le gouvernement. En ce début de législature, les élus qui donnent le la et mettent l’ambiance au Parlement font plutôt penser aux G.I. Joe. On ne vous parle pas des députés macronistes (ceux-ci ont pris de la bouteille mais restent de gentils élus). Non, si on évoque ces jeux guerriers, c’est parce qu’ils symbolisent parfaitement « l’armée » des députés de La France insoumise. Comme on l’a vu ces derniers jours au cours de la discussion sur la loi pouvoir d’achat, ces derniers sont en nombre dans l’hémicycle (75 si tout le monde est présent) et ils ont décidé d’en faire un lieu de combat. Ils parlent fort – ils gueulent même parfois –, ils insultent régulièrement leurs adversaires et, surtout, ils n’hésitent pas, comme un bataillon d’infanterie qui lance de multiples assauts en espérant affaiblir le camp d’en face, à défendre le même amendement des dizaines de fois.

Pour l’instant, le résultat est bien modeste. Le projet de loi a été largement voté par l’Assemblée – 341 voix pour (dont 78 venues du Rassemblement national et 54 des Républicains), 116 contre –, distribuant 20 milliards d’euros d’argent public aux Français (sous forme de diminutions de taxes, de hausses d’allocations et d’augmentations de salaires pour les fonctionnaires).