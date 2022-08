Lois et rennes

Suède, envoyée spéciale

«Un chemin de fer, ce n’est qu’une mince ligne sur une carte. Et pourtant, pour nous, c’est un énorme problème. » Assis dans les cartons de son bureau, Niila Inga semble aussi débordé que fatigué. L’éleveur de rennes issu du dernier peuple autochtone d’Europe, les Samis (lire l’épisode 1, « Les Samis, une lutte polaire pour leur terre »), l’assure : il lui faudrait des heures pour détailler par le menu les mille difficultés causées par le déménagement de la ville de Kiruna. Bordé au sud par la plus grande mine de fer souterraine du monde, le cœur de la cité s’effondre progressivement dans un gouffre. Alors, pour éviter l’apocalypse, habitants et maisons sont délocalisés trois kilomètres à l’est, dans une cuvette au pied de la montagne (lire l’épisode 2, « Dans le Grand Nord, la mine qui mangeait la ville »). Un nouveau centre à la frontière des pâturages du sameby de Niila Inga, Laevas. Entre la ville et la mine, au nord, et la frontière du sameby voisin de Girjas, au sud, ne subsiste qu’une mince bande de terre de cinq kilomètres de large. Cinq kilomètres où, chaque fin d’automne, les milliers de rennes de Laevas transitent vers les forêts de l’est où ils trouveront lichens et mousses pour passer l’hiver.

Le chemin de fer est l’un des multiples projets s’apprêtant à grignoter les pâturages des rennes, dont l’élevage est au cœur de la culture sâme

Et c’est un tout autre chemin qui se superposera sur cette voie migratoire au cours des prochains mois, un chemin de fer pour rallier la nouvelle gare de Kiruna, tandis que l’ancienne sombrera dans le gouffre de la mine.