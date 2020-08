«Je suis divorcée de monsieur X. De notre union sont nés deux enfants. Le jugement prévoit un droit de garde et d’hébergement au profit de mon ex-mari un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Mon ex-mari devrait avoir les enfants à compter du [DATE]. Mon fils ne souhaite pas se rendre chez son père ce week-end. Il lui a envoyé un SMS pour lui dire et mon ex-mari a accusé réception sur le portable de mon fils par SMS, SMS que je vous fais lire. Je ne vois rien d’autre à ajouter. Déclaration faite à toutes fins utiles. »