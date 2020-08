«Ce jour vers 13 h 30, je me trouvais au volant de mon véhicule, je sortais du parking du magasin. Alors que j’allais m’engager sur la route, un véhicule blanc est arrivé à vive allure. J’ai pilé et l’autre véhicule également. Il n’y a pas eu d’impact alors j’ai continué ma route. Il m’a suivi et m’a fait signe de baisser ma vitre. Le conducteur du véhicule, un homme de 20 à 30 ans, corpulence normale, 1 m 80, cheveux noirs courts et une veste noire sans plus de précisions, est alors sorti de son véhicule, hurlant que j’avais provoqué un accident. Sa compagne criait également. J’ai eu peur qu’il s’en prenne physiquement à moi alors j’ai préféré quitter les lieux. Je précise que ma compagne était passager avant dans mon véhicule et est témoin des faits. Je confirme qu’il n’y a eu aucun contact entre nos deux véhicules car je n’ai aucun dégât, comme vous pouvez le constater sur la photo prise de mon véhicule. »