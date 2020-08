« Ce n’est pas possible qu’une capote ait causé de tels dégâts »

«J’ai organisé une fête chez moi vendredi soir. Vers 3 h 30, deux hommes visiblement alcoolisés ont sonné chez moi pour me dire que quelqu’un avait jeté une capote remplie d’eau sur son véhicule et que cela avait occasionné un enfoncement sur son pare-chocs avant. J’ai été voir et quand j’ai vu les dégâts, j’ai dit que cela n’était pas possible qu’une capote ait causé de tels dégâts. L’homme a dit qu’il était gendarme et que je pouvais lui donner 200 euros. Je lui ai dit que je n’étais pas responsable et que je ne savais pas qui avait jeté la capote. Il m’a dit que sinon, je pouvais faire jouer mon assurance civile en disant que j’étais responsable. J’ai refusé et il m’a demandé mon nom et prénom et mon numéro de téléphone. Je lui ai donné ces informations.

Ce jour, il m’a envoyé un message en disant qu’il avait déposé plainte pour dégradation volontaire à la gendarmerie et que je pouvais rappeler la gendarmerie ou attendre que le dossier soit transmis. Cet homme m’a appelé des numéros suivants. Je fais cette déclaration à toutes fins utiles. »