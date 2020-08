​ «J’ai fait sortir mon chien Alizé, je n’ai pas vu que la grille était ouverte. Un pitbull ou un staff a poursuivi Alizé dans le jardin de la résidence. Alizé s’est de suite réfugié dans l’appartement et l’autre chien l’a suivi et est entré lui aussi dans l’appartement. Alizé a été mordu à l’arrière du flanc gauche. Le propriétaire du pitbull ou du staff est venu récupérer son chien quelques minutes après, s’est simplement excusé et est parti sans laisser de coordonnées. »