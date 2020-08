« Il a menacé de diffuser une vidéo de moi dénudé »

«J’ai parlé via une application de rencontres avec une femme puis j’ai reçu des appels d’un homme ayant l’accent africain qui me menaçait de diffuser une vidéo de moi dénudé. Cet homme demandait de l’argent via WhatsApp donc je n’ai plus répondu et depuis tout à l’heure, je n’ai plus de messages. Je fais cette déclaration à toutes fins utiles. »