« Des jeunes squattent le parking »

«Je viens signaler du tapage nocturne depuis environ trois ans par un groupe de jeunes. Ils viennent squatter les parkings, laissent leurs voitures tourner, claquent les portes, écoutent de la musique et laissent leurs déchets sur le parking. J’ai à plusieurs reprises retrouvé des seringues usagées, des mouchoirs, des emballages de produits stupéfiants ainsi que des déchets alimentaires type McDo. Cette situation ne peut plus durer. Avec les autres habitants, nous avons signé une pétition et j’ai rendez-vous avec monsieur le maire. Déclaration à toutes fins utiles. »