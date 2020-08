«Je suis médecin et je travaille pour SOS Médecins. Cette nuit, vers 1 heure, je me suis rendu sur la commune de X pour voir un patient. Lors de mon déplacement, j’ai accidentellement accroché un véhicule stationné régulièrement. Il s’agit d’une voiture de couleur grise. Je l’ai touchée au niveau de l’aile avant droite et de la portière avant droite.

J’ai laissé mes coordonnées sur le pare-brise de cette voiture mais à l’instant où je vous fais cette déclaration, le propriétaire de cette voiture ne m’a toujours pas recontacté. Je prends cependant acte que par votre biais, j’ai pu entrer en contact avec celui-ci. Nous nous sommes échangé les coordonnées dans le but de rédiger un constat amiable d’accident aujourd’hui ou demain. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Mais courante rédigée à toutes fins utiles. »