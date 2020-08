Vidéo dénudée et embrouille de canidés : une semaine au poste

«J’ai fait sortir mon chien Alizé, je n’ai pas vu que la grille était ouverte. Un pitbull ou un staff a poursuivi Alizé dans le jardin de la résidence. Alizé s’est de suite réfugié dans l’appartement et l’autre chien l’a suivi et est entré lui aussi dans l’appartement. Alizé a été mordu à l’arrière du flanc gauche. Le propriétaire du pitbull ou du staff est venu récupérer son chien quelques minutes après, s’est simplement excusé et est parti sans laisser de coordonnées. »

«J’ai parlé via une application de rencontres avec une femme puis j’ai reçu des appels d’un homme ayant l’accent africain qui me menaçait de diffuser une vidéo de moi dénudé. Cet homme demandait de l’argent via WhatsApp donc je n’ai plus répondu et depuis tout à l’heure, je n’ai plus de messages. Je fais cette déclaration à toutes fins utiles. »

«Je viens à vous pour vous déclarer que je soupçonne que le 1er décembre 2019, le propriétaire de mon appartement, monsieur X, s’est introduit dans mon domicile. Je soupçonne cela car lorsque je suis rentré chez moi, mon câble HDMI avait changé de branchement. De plus, il a envoyé une photo de la façade de mon appartement à mon père où l’on pouvait voir une échelle et des câbles. Je pense qu’il est en possession d’un autre jeu de clés. Cependant, il a toujours nié. Rien d’autre à déclarer. »

«Je viens signaler du tapage nocturne depuis environ trois ans par un groupe de jeunes. Ils viennent squatter les parkings, laissent leurs voitures tourner, claquent les portes, écoutent de la musique et laissent leurs déchets sur le parking. J’ai à plusieurs reprises retrouvé des seringues usagées, des mouchoirs, des emballages de produits stupéfiants ainsi que des déchets alimentaires type McDo. Cette situation ne peut plus durer. Avec les autres habitants, nous avons signé une pétition et j’ai rendez-vous avec monsieur le maire. Déclaration à toutes fins utiles. »

«Je suis médecin et je travaille pour SOS Médecins. Cette nuit, vers 1 heure, je me suis rendu sur la commune de X pour voir un patient. Lors de mon déplacement, j’ai accidentellement accroché un véhicule stationné régulièrement. Il s’agit d’une voiture de couleur grise. Je l’ai touchée au niveau de l’aile avant droite et de la portière avant droite.

J’ai laissé mes coordonnées sur le pare-brise de cette voiture mais à l’instant où je vous fais cette déclaration, le propriétaire de cette voiture ne m’a toujours pas recontacté. Je prends cependant acte que par votre biais, j’ai pu entrer en contact avec celui-ci. Nous nous sommes échangé les coordonnées dans le but de rédiger un constat amiable d’accident aujourd’hui ou demain. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Mais courante rédigée à toutes fins utiles. »