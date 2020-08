« Je n’ai pas eu ma fille pour les vacances de Noël »

«Je me présente spontanément à vous pour vous déclarer que je ne respecterai plus mes droits envers ma fille. Ma fille est placée depuis 2007, elle est en famille d’accueil. J’ai un droit de visite une fois par mois depuis le mois de juillet 2019. J’ai déjà fait une main courante pour préciser que je ne l’avais pas eue pour les vacances de Noël. Je ne l’ai pas eue pour son anniversaire non plus. Je ne souhaite plus honorer mes visites, je n’en peux plus de courir après l’ASE (Aide sociale à l’enfance). Cette décision est temporaire, en espérant que la situation évolue. Je fais cette main courante afin d’aviser de la situation. Main courante réalisé à toutes fins utiles. »