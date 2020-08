« Ma voisine fait exprès de mettre ses poubelles devant mon domicile »

«Je me présente ce jour pour vous signaler que le 1er décembre 2019, vers 7 heures, j’ai encore eu un différend avec ma voisine. Elle fait exprès de mettre ses poubelles sur la voie publique devant mon domicile, donc je ne peux pas me garer. Je lui fais la remarque, elle me traite de folle. Je ne veux pas déposer plainte mais juste vous signaler les faits. »