«Ce jour au lycée, une fille a essayé de me draguer et j’ai refusé. Elle est allée voir la CPE pour dire qu’elle avait été agressée. J’ai donc été convoqué par la CPE, la CPE m’a accusé de l’avoir touchée, je lui ai dit que non et elle a commencé à me crier dessus. Elle m’a renvoyé en cours, et ensuite j’ai été convoqué chez le proviseur. Il m’a demandé si je savais pourquoi j’étais là.

Je fais cette main courante au cas où il y aurait des suites. Rien d’autre à rajouter. »