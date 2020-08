Sieste impromptue et poubelles dans la rue : une semaine au poste

«Je suis aide-soignante, je travaille à la résidence X. Je travaillais dans la nuit du 20 au 21 novembre 2019 avec mon collègue, qui est aide-soignant également. À partir de 3 h 10 du matin, je ne l’ai plus trouvé dans la résidence. Je l’ai appelé mais il ne m’a pas répondu. À 6 h 30 du matin, ma collègue qui me relevait m’a informée avoir trouvé mon collègue en train de dormir dans une salle de massage au rez-de-chaussée. J’ai avisé l’infirmière coordinatrice de la résidence, qui a invité mon collègue à ne plus se présenter.

La nuit suivante, à 1 h 50, il est revenu pour m’insulter, il m’a traitée de chienne et de pourrie. Il a même bloqué la porte avec son pied. Il voulait me provoquer. Ensuite, il est parti. Je ne vois rien d’autre à ajouter. Main courante à toutes fins utiles. »

«Je me présente spontanément à vous pour vous déclarer que je ne respecterai plus mes droits envers ma fille. Ma fille est placée depuis 2007, elle est en famille d’accueil. J’ai un droit de visite une fois par mois depuis le mois de juillet 2019. J’ai déjà fait une main courante pour préciser que je ne l’avais pas eue pour les vacances de Noël. Je ne l’ai pas eue pour son anniversaire non plus. Je ne souhaite plus honorer mes visites, je n’en peux plus de courir après l’ASE (Aide sociale à l’enfance). Cette décision est temporaire, en espérant que la situation évolue. Je fais cette main courante afin d’aviser de la situation. Main courante réalisée à toutes fins utiles. »

«Je me présente ce jour pour vous signaler que le 1er décembre 2019, vers 7 heures, j’ai encore eu un différend avec ma voisine. Elle fait exprès de mettre ses poubelles sur la voie publique devant mon domicile, donc je ne peux pas me garer. Je lui fais la remarque, elle me traite de folle. Je ne veux pas déposer plainte mais juste vous signaler les faits. »

«Dans la nuit du samedi 2 novembre 2019 au dimanche 3 novembre 2019 et dans la nuit du vendredi 29 novembre 2019 au samedi 30 novembre 2019, j’ai été victime de dégradations sur mon habitation ci-dessous citée. J’y ai constaté la présence d’un liquide dans ma boîte aux lettres ainsi que d’excréments sur la façade de ma maison. Je vous montre des photos des dégradations susnommées (vu et exact).

Je soupçonne la copropriété ou des voisins. Il y a également la présence de bandes de jeunes passant dans la rue qui hurlent et chantent dans les rues une fois par semaine la nuit, vers 2 heures, qui pourraient également être auteurs des faits. Je déposerai plainte si les faits se réitèrent. Main courante faite à toutes fins utiles. »

«Ce jour au lycée, une fille a essayé de me draguer et j’ai refusé. Elle est allée voir la CPE pour dire qu’elle avait été agressée. J’ai donc été convoqué par la CPE, la CPE m’a accusé de l’avoir touchée, je lui ai dit que non et elle a commencé à me crier dessus. Elle m’a renvoyé en cours, et ensuite j’ai été convoqué chez le proviseur. Il m’a demandé si je savais pourquoi j’étais là.

Je fais cette main courante au cas où il y aurait des suites. Rien d’autre à rajouter. »