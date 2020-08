«Je viens à vous pour vous déclarer que le 29 novembre à 8 h 32, monsieur X a eu un comportement agressif et inapproprié envers ma personne. Il est rentré dans l’établissement jusque devant la porte de ma classe. Il parlait de façon virulente. Il se plaignait du fait qu’il ne voulait pas que sa fille aille dans le grand bassin de la piscine dans le cadre du cours de sport. Ses propos sont : “Pas grand bain, moi décide pas toi, moi la loi, toi méchante, problème avec moi, pas piscine, pas piscine, monsieur qui crie, ma fille pleure le soir, problème avec moi, c’est mon bébé, pas ton bébé, moi qui décide, pas piscine.”

J’ai essayé de parler tranquillement avec lui en disant que nous avions pas le choix, que c’était au programme de l’Éducation nationale et je lui ai rappelé que les autres séances s’étaient bien passées. Cependant, il se raccrochait à ses propos en pointant son doigt vers moi de façon menaçante. Les parents d’élèves encore présents dans le couloir lui ont demandé de se calmer. Il s’est moqué d’une parent d’élèves concernant le chapeau qu’elle portait puis a parlé dans sa langue natale et a dit à cette personne : “Tais-toi, pourquoi tu me parles, dégage.”

Ma collègue et la directrice nous ont rejoints. Malgré leur arrivée, il a réitéré à plusieurs reprises les propos dénoncés plus tôt. La directrice lui a spécifié une nouvelle fois que ces séances étaient obligatoires. Il a alors dit : “Vas-y dégage, donne-moi ma fille” et s’en est allé à 8 h 42. Rien d’autre à déclarer. »