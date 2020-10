« Constatons que se présente à nous… » C’est souvent ainsi que démarre une « main courante », ces dépositions qu’on fait au commissariat pour laisser une trace officielle d’un incident. La main courante peut parfois, si les faits se répètent, donner lieu à une plainte, voire alimenter une enquête policière. « Les Jours » publient ces instantanés de société tels qu’ils nous arrivent d’un commissariat quelque part en France.

«J’ai acheté un véhicule au garage X en juillet pour la somme de 9 990 euros. Avant la vente, je me suis mis d’accord avec le garagiste pour qu’il change la distribution. Papier signé à l’appui, nous étions d’accord pour que je règle la distribution en septembre, à savoir 400 euros. J’ai acheté le véhicule puis, la première fois que je l’ai conduit, j’ai constaté un bruit au niveau du système de freinage arrière. J’en ai informé le vendeur, qui m’a dit qu’il allait en parler à son patron et qu’il me recontacterait. Je n’ai jamais eu de nouvelles depuis le 14 juillet. J’ai fini par changer les disques et plaquettes de frein à l’arrière mais le bruit était toujours présent. J’ai cherché plus loin et constaté que le silentbloc de l’essieu arrière gauche était très usé (rouillé) et à changer. Je suis allé chez Midas, qui m’a donné un devis de 392 euros. Les travaux vont avoir lieu cette semaine.

Ce matin, le vendeur m’a contacté en me demandant si ça allait et quand est-ce que j’allais payer la distribution. Je lui ai répondu que j’étais mécontent du véhicule après avoir découvert un vice auprès du silentbloc. Il m’a simplement répondu : “OK mais j’ai demandé quand vous passez pour me payer.” J’ai répondu par un point d’exclamation. De suite, j’ai reçu des menaces, à savoir : “OK, t’inquiète, si tu veux pas venir, tu vas regretter. T’inquiète, on va arranger ça.” J’ai répondu : “Vous me menacez ?” Et il m’a répondu : “J’ai dit t’inquiète pas, on va s’arranger ça. On se voit très bientôt pour parler.” Cela m’inquiète car lui a mon adresse. Je me réserve le droit de déposer plainte. Déclaration faite à toutes fins utiles. »