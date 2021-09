À Marseille, trafics et morts en bandes organisées

De Marseille

«Je vous jure que j’ai rien à voir ! » D., 27 ans, s’époumone alors qu’il est traîné au sol par trois hommes en noir jusqu’au coffre d’une voiture. La scène a été filmée par des voisins puis diffusée sur les réseaux sociaux. Il est minuit passé, le 22 août dans le quartier populaire des Chartreux, à la limite du centre-ville de Marseille. Un peu plus tard et deux kilomètres au nord, D. est retrouvé dans les quartiers nord, aux Cyprès, cité du XIIIe arrondissement. Mort, brûlé dans le véhicule. Du côté de la police judiciaire, on parle de la résurgence d’une vieille et sanglante méthode dite du « barbecue ». La fumée retrouvée dans ses poumons précisera que, contrairement aux précédentes victimes de ce mode d’exécution, D. a été brûlé vivant. Plus tôt dans la même soirée, deux autres hommes ont été tués par balles à la cité de la Marine bleue dans le XIVe arrondissement. Le tout, trois jours après l’assassinat de Rayanne, 14 ans, aux Marronniers. Quatre règlements de compte en quatre jours. La police judiciaire tient le registre. Et rappelle souvent qu’un meurtre doit répondre à trois critères pour entrer dans la catégorie des « réglos ». D’abord, une victime connue des services de police ou présumée impliquée dans le trafic. Ensuite, un mobile en lien avec le trafic. Enfin, le mode opératoire.