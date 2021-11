À Marseille, Younes a été le premier à tomber

Par respect pour la mémoire du défunt, la HCup a effacé son visage des réseaux. Younes avait participé au tournoi de football interquartiers non pas en ignorant le danger, mais malgré lui. Il avait répondu présent aux entraînements. Il portait le maillot bleu ciel, celui de l’équipe de son quartier : Malpassé (XIIIe arrondissement). Il était radié par la FFF pour avoir joué sous une fausse licence. Mais on le savait passionné, solide. Le 25 juin 2021, sa mort passe presque inaperçue dans la presse, accaparée par le second tour des élections régionales fixé deux jours plus tard. Mais pour les quartiers nord, la déflagration est immédiate. Elle sonne le premier coup de l’horreur, celle d’un été marqué par douze règlements de compte. Younes fut le premier à tomber. Il avait 32 ans, une femme et deux enfants.

Après un lancement à l’arrache sur la fin du premier confinement, les organisateurs de la HCup avaient pensé un projet en béton. L’édition de 2020 avait déjà connu un franc succès. On retrouvait des amis d’enfance perdus de vue depuis des années, les rencontres se terminaient autour de barbecues et chaque week-end fédérait de nouveaux spectateurs. Pour cette deuxième édition, douze équipes étaient réunies, avec le soutien de la municipalité. Sur Instagram, on peut encore jauger la somme du travail abattu : des portraits en vidéo, des commentaires sur chaque sélection, des teasers en HD, des instantanés de matchs capturés en plans serrés.

La mort de Younes a plongé le quartier des Lauriers dans le deuil. Et ravivé le souvenir de l’historique opération policière du 18 mai 2015

Le drame survient lors de la septième journée de compétition.