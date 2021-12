« On me dit que mon fils est mort, qu’ils l’ont brûlé »

De Marseille

Le corps a été découvert aux alentours de 7 h 30, le 18 novembre 2016 sur un sentier de la Batarelle au massif de l’Étoile, en surplomb des quartiers nord de Marseille. Il était brûlé et portait la marque de deux balles de fusil de chasse, sur le thorax et à la tête. Le joggeur qui achevait sa promenade l’a trouvé si « petit » et si « fin » qu’il a pensé que c’était une femme. Mais c’était un enfant. Rudy, 15 ans, originaire du quartier populaire de la Belle de Mai (IIIe arrondissement), n’était pas rentré chez lui la veille. Il avait été vu pour la dernière fois aux alentours de minuit dans un appartement de la cité Jean-Jaurès (XIVe arrondissement), là où il travaillait parfois comme guetteur pour le trafic. Si l’enquête est parvenue à identifier deux suspects, c’est grâce au courage inhabituel de Nourdine, Nathan et les autres copains de charbon de Rudy qui, devant la police, n’ont pas hésité à livrer des noms. Ceux de Samir, surnommé « ZZ » et Khadim, appelé « Jimmy », aujourd’hui 26 et 28 ans. Le vendredi 10 décembre, les deux accusés ont été condamnés par la cour d’assises d’Aix-en-Provence à la réclusion à perpétuité, assortie d’une mesure de sûreté de 22 ans. Ils ont annoncé faire appel.

On sentait une vraie peur, mais aussi une certaine cohésion entre ces copains, qui sont venus nous voir plus ou moins spontanément et ont parlé dès les premières auditions. Malgré les risques de représailles. C’est très inhabituel. Le directeur d’enquête

Décrits comme des trafiquants redoutés, Samir et Khadim n’ont cessé de se dire innocents. L’enquête ne permet d’ailleurs pas d’établir un enchaînement précis des faits.