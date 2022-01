À Marseille, les Lauriers osent

Le 17 novembre 2016, dans un amphithéâtre de Science-Po Aix, le journaliste Philippe Pujol anime une conférence intitulée « Médias et banlieues : la fabrique d’un lieu commun ». Ce grand spécialiste des quartiers nord, lauréat du prix Albert-Londres pour sa série d’articles « Quartiers shit » parue dans le journal La Marseillaise, est accompagné de Jérôme Berthaut, sociologue, auteur du livre La banlieue du 20 heures. On discute de Paris et de Marseille. De la représentation des quartiers sur le service public ou sur les chaînes d’information en continu. Et des journalistes qui aiment se définir comme « grands reporters », mais n’avaient jamais mis les pieds dans une cité avant les émeutes de 2005. Azir connaît tous ces clichés par cœur. Depuis le public, il engage un échange avec Philippe Pujol :



« Je viens des quartiers nord et je veux devenir journaliste. Il faudrait que les habitants des quartiers soient mieux représentés dans le métier. Est-ce que vous pensez que c’est possible ? Tu viens de quel quartier, par curiosité ? Des Lauriers. Ah oui, tu viens vraiment des quartiers nord durs. »

Azir, natif des Lauriers, est lassé des poncifs sur les quartiers dans les médias et des commentaires haineux sur les réseaux sociaux

On retrouve Azir cinq ans plus tard. Il a obtenu son magistère en droit, journalisme et communication à l’université d’Aix-Marseille. Il a aujourd’hui 28 ans. Il a fait un stage à La Marseillaise, ce même quotidien qui avait publié les chroniques de Philippe Pujol. Il travaille aujourd’hui dans l’Éducation nationale mais n’a pas perdu son objectif. Cet été, il était l’un des deux commentateurs officiels de la HCup, le tournoi de foot interquartiers marqué par l’assassinat de Younes (lire l’épisode 5, « À Marseille, Younes a été le premier à tomber »). Il participe aussi à l’animation de deux podcasts sur l’OM et les clubs de football amateurs de la ville.