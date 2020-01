Sciences-Po et le nom de l’arroseuse

Le général Antoine Treuille de Beaulieu était un des meilleurs spécialistes de l’armement au XIXe siècle, l’un des pères du célèbre fusil chassepot, qui a équipé les troupes françaises à la fin du Second Empire et au début de la IIIe République. À sa mort, en 1886, l’armée décide de lui rendre hommage en baptisant de son nom l’une des cours de l’hôtel de l’Artillerie, un ancien couvent situé dans le VIIe arrondissement de Paris reconverti à la Révolution en manufacture d’armes puis au XIXe siècle en site d’essai pour les artilleurs, avant de devenir un bâtiment du ministère de la Défense. Mais – mettez les drapeaux en berne – cet honneur va bientôt être retiré au militaire. En 2016, Sciences-Po a racheté le site pour y installer son nouveau campus. Un projet immobilier de rénovation a été lancé, prévoyant la construction d’un jardin. Et l’école vient de décider de débaptiser la cour pour la renommer « jardin Rachel-Lambert-Mellon », du nom d’une riche héritière et philanthrope américaine décédée en 2014. Pas par antimilitarisme ou pour honorer la mémoire de cette femme inconnue en France – elle n’est même pas passée par l’établissement et n’a jamais étudié la science politique. Non, simplement parce qu’on lui a offert 4,6 millions d’euros pour le faire.

Frédéric Mion, directeur de Sciences-Po, et Anne Hidalgo, maire de Paris, lors de la présentation du nouveau campus de Sciences-Po à l’hôtel de l’Artillerie, le 11 novembre 2018 — Photo Nicolas Tavernier/Réa.

Après les sièges de l’amphi Boutmy qui devraient bientôt être ornés de plaques (en bronze, argent, or ou vermeille) du nom de ses anciens élèves (lire l’épisode 13, « “Naming” : les grandes écoles rendent un nommage aux riches »), voici les bâtiments de Sciences-Po aussi à vendre. L’école a donc choisi de recourir pleinement au « nommage » pour lever de l’argent et financer son projet architectural (tout en ne l’assumant pas totalement). Une rubrique dédiée sur le site officiel vient d’être lancée, modélisant en 3D le nouveau campus et permettant aux mécènes potentiels (particuliers et entreprises) de cliquer sur une vingtaine de lieux disponibles pour du « naming », ainsi que l’écrit l’école. Contre rémunération (250 000 euros étant la somme minimale), il sera ainsi possible de voir apposée une plaque à son nom dans plusieurs « espaces emblématiques majeurs », comme les futures cafeteria et bibliothèque, les travées du cloître ou un pavillon dit « de l’innovation », ainsi que dans de simples « espaces de circulation, de fréquentation et de travail » (par exemple, des escaliers datant du XVIIe siècle).