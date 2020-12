Ils rendent un visage aux disparus

La jeune femme a les yeux fermés, les cheveux tressés retenus en arrière par une main gantée, pour mieux dégager le front bombé. « On va commencer par redresser le visage », explique Adam Hamidallah, 21 ans, devant son écran d’ordinateur dans une salle de cours de l’Insa, l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse. L’étudiant en mathématiques clique sur un bouton. La photo se déplace, le visage de jeune femme penchée vers la gauche se remet droit. « Ensuite, on va effacer l’arrière-plan. » Clic. Le plastique blanc du sac mortuaire taché de sang disparaît. « Maintenant, il nous reste le gant. On a réussi à automatiser une grande partie des tâches avec des scripts. Mais pour d’autres, comme là, pour le gant, on va travailler manuellement. On va se servir d’un bout de la texture des cheveux pour le couvrir », Adam explique, les yeux rivés sur son écran. Clic, clic, clic. Millimètre par millimètre, le gant blanc disparaît, remplacé par la couleur sombre des cheveux.

Cet été, Adam Hamidallah et son camarade d’études Din Triem Phan ont passé deux mois à développer une application un peu particulière. Destinée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), son but est d’automatiser le traitement des images des corps récupérés en mer, pour qu’elles soient regardables par les familles. « On s’est servi d’Open CV, une librairie d’algorithmes pour le traitement d’images », ajoute Triem en montrant son écran d’ordinateur, rempli de lignes et de lignes de code.