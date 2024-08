Le moustique tigre rugit dans les ruines du capitalisme

«Oh, oh, oh, il a l’air parfait pour moi, cet espace chaud, confiné, empli de CO 2 et d’odeurs de transpiration. Je vais pouvoir me faire un bon petit “repas de sang”, comme on dit chez moi. » Bon, on ne va pas vous écrire tout l’épisode comme ça, mais vous voyez qu’on essaye de tenir promesse : on tente de se mettre dans la peau du moustique tigre (lire l’épisode 1, « Le moustique tigre, le bzzz de l’été 2024 »). Le but ? Mieux le comprendre et peut-être trouver ainsi une manière de vivre avec lui, ce nouveau voisin invasif, sans arrosage d’insecticide.



On a commencé par interroger David Roiz, dont c’est le métier : il est spécialiste en écologie des maladies transmises par les moustiques à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et a cosigné une étude menée en Espagne montrant que certains moustiques tigres adultes entrent dans nos voitures. Et parviennent ainsi, quand ils ne meurent pas aspirés par la climatisation, à coloniser de nouveaux territoires. Un comportement logique, quand on se met à leur place : les femelles trouvent dans les habitacles de nos automobiles ce qu’elles cherchent avant de pondre, à savoir du sang, du dioxyde de carbone et des odeurs de sueur. Évidemment, ce qui est vrai en Espagne l’est aussi de l’autre côté des Pyrénées : « L’histoire de la colonisation du territoire français par les moustiques tigres suit parfaitement les grands axes routiers », note le chercheur.

« Repas de sang » dans une culture de moustiques à l’Institut de recherche pour le développement à Montpellier, le 30 juin 2023 — Photo Guillaume Bonnefont/IP3.

Et leur histoire d’amour avec nos véhicules ne s’arrête pas là.