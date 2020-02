Fanfares municipales

C’est une boucle de 878 kilomètres que vont parcourir Les Jours à partir de ce mardi et jusqu’aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains : Courson-Hayange-Paris. Trois mondes, en fait. Courson-les-Carrières, dans l’Yonne, à 191 kilomètres au sud de Paris et 367 à l’ouest d’Hayange, compte moins d’un millier d’habitants et un maire, Jean-Claude Denos. Hayange, en Moselle, à 340 kilomètres à l’est de Paris, c’est une histoire industrielle dévastée, 16 000 habitants et un maire particulier, Fabien Engelmann, passé comme qui rigole de l’extrême gauche au Rassemblement national – il est un des quatorze maires du parti d’extrême droite. Et Paris, au kilomètre zéro de la France situé face à Notre-Dame, à 450 mètres de l’hôtel de ville confortablement occupé aujourd’hui par Anne Hidalgo, candidate socialiste (car il en reste) à sa propre succession.

Le maire est réputé être l’élu préféré des Français, mais quel maire ? Quoi de commun entre le sans-étiquette Jean-Claude Denos, le RN Fabien Engelmann et la socialiste Anne Hidalgo ? Entre un territoire rural où la limitation de vitesse à 80 km/h a été, comme tant d’autres dans le pays, le terreau du mouvement des gilets jaunes ? Une ville déclassée de l’est qui s’est donnée à l’extrême droite comme un laboratoire dont, quatre ans après, rien ne sort ? Et une capitale de 2,1 millions d’habitants devenue cité interdite à qui n’affiche pas un compte en banque à quadruple zéros, et où les municipales sont une loupe de la France, avec un parti majoritaire, celui d’Emmanuel Macron, en proie à l’amateurisme et l’arrogance qui semblent les marqueurs politiques du président de la République ? Rien de commun entre ces trois villes sinon qu’elles reflètent les oscillations du pays et la diversité de l’enjeu des municipales et c’est pour cela qu’aux Jours, nous les avons choisies. En avant pour la fanfare municipale..