Gaspard Gantzer, abandonné en pleine campagne

«Fêter la #SaintValentin à 2, c’est trop mainstream. À 2 500 c’est beaucoup mieux ! Vous pouvez même ramener votre moitié. » Nous sommes le 14 février et l’accorte invitation distribuée sur Twitter est signée de Gwenaëlle Billoux, chargée de la communication réseaux sociaux du candidat à la mairie de Paris Gaspard Gantzer, dont le mouvement Parisiennes, Parisiens fête ce soir-là ses deux ans. Comment résister ? En mal d’amour, Les Jours se sont donc rendus à la sauterie sise au restaurant-bar Du Coq à l’Âne, dans le Ier arrondissement de la capitale. Et y ont trouvé un Gaspard Gantzer requinqué après l’annonce de la défection de Benjamin Griveaux (lire l’épisode 8, « Griveaux a un problème d’élection »).



Oui, requinqué, parce qu’une semaine auparavant, Les Jours – qui déjà n’avaient peur de rien – avaient assisté à une autre fiesta de Gaspard Gantzer. C’était une présentation de ses colistiers du XIe arrondissement, dans un établissement de la rue de Charonne. Là, l’ambiance était loin d’être folle. En arrivant dans la salle quasi déserte, on avait demandé au barman où se tenait le meeting de Gaspard Gantzer. Réponse : « Qui ça ? »



Une grande foule pour la déclaration de candidature de Gaspard Gantzer, le 13 mars 2019 ; une petite foule pour une de ses réunions publiques dans un bar parisien, le 15 janvier 2020 — Photos Renaud Khanh/Abaca et Romain Gaillard/Réa.