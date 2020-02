À Paris, le défilé d’Agnès B.

Une poubelle qui déborde, des débris de chantier entreposés à même le sol et une moto – mal – garée sur le trottoir… Nous sommes à deux pas de la place de Clichy, avenue Rachel, une impasse plutôt calme du XVIIIe arrondissement de Paris qui donne sur le cimetière de Montmartre. C’est le décor choisi par les équipes d’Agnès Buzyn pour, ce jeudi après-midi, démarrer sous l’œil des journalistes une rapide promenade axée sur la propreté et la sécurité. Avec un groupe de riverains qui lui montre les lieux, celle qui, la semaine dernière, était encore ministre de la Santé est là pour remplir son album photos de toute nouvelle candidate La République en marche (LREM) à la mairie de Paris. Elle pose devant les poubelles, discute avec un agent d’entretien et se précipite, l’air navré, sur les débris évoqués plus haut.



Quand il y a des encombrants dans la rue, est-ce que vous pouvez appeler des gens ? Est-ce que vous savez qui appeler ? Agnès Buzyn lance sa campgne

Joëlle, une retraitée, lui parle des problèmes de prostitution qu’a connus l’avenue, des préservatifs usagés qu’on trouvait dans les cours d’immeuble ou du SDF qui était installé sur les marches de l’escalier menant à la rue Caulaincourt… Avec à ses côtés Pierre-Yves Bournazel, candidat dans le XVIIIe, et Delphine Bürkli, maire du IXe voisin, Agnès Buzyn écoute et pose beaucoup de questions. « Quand il y a des encombrants dans la rue, est-ce que vous pouvez appeler des gens ? Est-ce que vous savez qui appeler ? », demande-t-elle à un riverain sexagénaire. Réponse : « On appelle le commissariat. » Visiblement, personne ne connaît l’application « Dans ma rue », bien pratique pour signaler les incivilités… Accessible, mais sans être trop familière, avec son manteau beige de bon goût, la candidate impose son style de bourgeoise affable du Ve arrondissement (ce qu’elle est : elle vit depuis vingt-cinq ans à côté du jardin du Luxembourg). Elle pose pour des selfies avec un groupe de nounous africaines qui l’ont reconnue ou lance « c’est très sympa chez vous » au propriétaire du bistrot Le Tifinagh, sorti voir la raison de l’attroupement devant chez lui… et se plaindre de la propreté de la rue.