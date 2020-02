Serge Federbusch, le complot facile

«Qui a intérêt à l’explosion en vol de Griveaux ? Qui a fabriqué la candidature de Villani ? Qui soutient Hidalgo malgré son bilan désastreux ? Qui organise la pseudo-percée de Dati ? Vous le saurez en participant à notre débat. » Cette invitation du candidat à la mairie de Paris Serge Federbusch, soutenu par le Rassemblement national et le Parti chrétien-démocrate, nous a mis l’eau à la bouche : on allait ENFIN avoir des réponses à ces questions que l’on se pose depuis taaant de temps et qui nous empêchent de dormir. Par ces théories complotistes alléchés, Les Jours se sont donc rendus un jeudi soir au Café du Pont-Neuf, dans le Ier arrondissement de Paris, l’« emblème » de la mauvaise politique d’Anne Hidalgo en matière de circulation, d’après le candidat.



On demande gentiment au comptoir de ce traditionnel café parisien où se tient le débat organisé par le mouvement « Aimer Paris », fondé par Serge Federbusch. Réponse : à l’étage. Mais il y a un hic : pour accéder au meeting, il est vivement conseillé de payer 6 euros, nous dit un homme d’une soixantaine d’années, qui semble être le gérant du café. Refus catégorique de notre part. Réplique pour le moins agressive de la sienne : « Si c’est vous qui faites la loi, alors ! », agrémenté d’un « ils ont plus d’argent, les journalistes ?! » On monte alors les marches, espérant trouver un accueil tout aussi chaleureux de la part de Serge Federbusch, qui accuse régulièrement les médias de le « blacklister ».

Serge Federbusch à Paris, en juin 2018 — Photo Frédéric Reglain/Divergence images.

Le candidat n’est pas encore arrivé. Seul un petit groupe épars de participants, la soixantaine bien sonnée, nous toise avec suspicion alors que l’on sort bloc-notes et stylo. Lorsqu’il arrive et comprend notre qualité de journaliste, le candidat à la mairie s’empresse, tout en maintenant une politesse de façade, de nous reléguer au fond de la salle avec quelques curieux. Trois d’entre eux se plaignent de ce qu’est devenu Paris, et notamment son XVe arrondissement, où le Lidl est « déprimant ».