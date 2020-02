Anne Hidalgo, maire calme à peu agitée

Enfin un meeting. Enfin, dans une campagne municipale constellée de « déambulations » (c’est-à-dire qu’on marche) ici et là pour serrer des louches, enfin une foule soulevée par le souffle venu de la tribune, des drapeaux qu’on agite, des vivats qui nous emportent, enfin ce moment où on prend la température, non pas pour voir si on a chopé le coronavirus, mais pour sentir si les Parisiennes et les Parisiens ont attrapé la fièvre de la politique, des idées, s’il y a une exaltation, une envie, quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et puis on est allé au meeting d’Anne Hidalgo.

Pour la candidate socialiste (on l’oublie, et elle aussi qui ne prononce jamais le mot, banni d’ailleurs du matériel électoral), c’était ce mercredi soir à l’Élysée Montmartre, une salle de concerts du XVIIIe arrondissement de Paris, au pied de la butte. Rachida Dati, ce sera le 9 mars dans la nettement plus select salle Gaveau – Nicolas Sarkozy est annoncé, mais comment va-t-on s’habiller ?– et Agnès Buzyn, heu on sait pas, la salle a dû être réservée au nom de Benjamin Griveaux. On longe la portion aérienne de la ligne 2 du métro, sous laquelle se tient l’habituel « marché aux voleurs » où des pauvres vendent des lames de rasoir, du shampoing et des nippes à d’autres pauvres, et puis on y est : damned, on n’avait pas vu autant de socialistes dont la queue devant l’Élysée Montmartre tourne à l’angle de la rue depuis, pfiou, on ne sait même plus.

«Off» de Jean-Louis Missika, Jean-François Martins et Ian Brossat juste avant le meeting de Anne Hidalgo, le 26 février 2020 — Photos Sébastien Calvet/Les Jours.