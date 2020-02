Le maire RN s’arrange avec l’argent d’Hayange

De Hayange (Moselle)

Malgré son irruption récente au sein du Rassemblement national, Fabien Engelmann reprend avec application les obsessions de son parti. Protection passionnée des animaux (lire l’épisode 11), harcèlement des organisations « pro-migrantes », combat acharné contre la CGT (lire l’épisode 7), nettoyage des trottoirs, chasse aux mendiants (lire l’épisode 2)… Autant de batailles qui se mènent « mains propres et tête haute », comme le scandait déjà Jean-Marie Le Pen en 1993. À peine 48 heures après son élection à la mairie d’Hayange, en 2014, Fabien Engelmann en remettait une couche devant une caméra d’i-Télé – aujourd’hui CNews : « On va tout mettre en œuvre pour être irréprochables », assurait-il le 1er avril aux côtés de Marie Da Silva, son éphémère première adjointe qui partira au bout de quelques mois en l’accusant d’irrégularités dans ses comptes de campagne. Repas réglés par le contribuable dans le restaurant d’un proche, bois communal pillé par un adjoint, chantage à l’embauche sur des salariés précaires… Au vu des dizaines de documents internes, factures et témoignages que Les Jours se sont procurés, il semble que Fabien Engelmann et ses proches n’hésitent pas à pratiquer le hors-piste.

Hausse de son salaire, achat d’iPhone, remboursement d’allers-retours à Paris : grâce aux finances d’Hayange, Fabien Engelmann se met bien

Trois semaines après son serment télévisé, le maire fraîchement élu commence à enterrer ses promesses de rupture. La première pelletée est le vote, en toute discrétion, de la majoration de 15 % de son salaire par le conseil municipal, le portant à plus de 2 800 euros mensuels. La chambre régionale des comptes, dans son rapport exclusif que Les Jours ont pu consulter, sort le carton jaune. « L’absence de mention expresse d’une telle majoration […] ne permet pas de considérer que le conseil municipal s’est formellement et clairement prononcé », alerte l’institution, infligeant un rappel du droit à Engelmann..