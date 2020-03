La culture, dit le proverbe, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, dans la vie politique, c’est souvent ce qu’on évoque à la fin d’une campagne électorale, quand on a déjà parlé de l’essentiel. Et celle de 2020 à Paris ne fait pas exception. Entre deux candidates qui ont fait de la « propreté » et de la « sécurité » leurs priorités – Rachida Dati et Agnès Buzyn – , et la troisième – Anne Hidalgo – qui veut transformer la ville en forêt urbaine sans voiture (lire l’épisode 6, « Hidalgo-Dati : de la fleur, du fusil »), il n’y a pas vraiment l’espace pour débattre de la place accordée aux arts et aux lettres. Et puis, vous avez remarqué, la semaine dernière, c’est à propos de la lutte contre le coronavirus que la maire de Paris et l’ancienne ministre de la Santé se sont pris la tête et, bizarrement, pas concernant cette immonde sculpture installée récemment près du Petit-Palais et que l’on doit à Jeff Koons (lire l’épisode 9 des Mécènes).

« Quartier libre » autour du « livre et la lecture » pour Agnès Buzyn dans le XVe arrondissement ; « dialogue sur les enjeux de la culture » pour Anne Hidalgo dans le XIIe

Pourtant, hasard de la campagne, c’est au cours de cette même semaine qu’Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, les candidates socialiste et LREM, ont organisé chacune un événement autour de leur programme culturel. Deux sorties peu mises en avant par leurs équipes et où les journalistes ne se bousculaient pas. Mais qui étaient très intéressantes à suivre pour ce qu’elles révèlent des deux candidates : au-delà des programmes eux-mêmes, le rapport qu’elles entretiennent à l’art et à la littérature est très différent. Si l’on voulait être pédant, on dirait qu’elles n’ont pas le même habitus.