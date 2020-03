D’Hayange (Moselle)

Les vieux font de la résistance. Représentant près de 30 % de l’électorat français, les plus de 60 ans sont moins séduits par les idées du Rassemblement national (RN) que la moyenne. Pour appâter cet électorat stratégique, le RN sort les caresses. « Je veux être la présidente de la République qui n’oubliera personne et ne laissera personne sur le bord du chemin, surtout pas nos aînés », draguait Marine Le Pen lors d’un colloque sur le troisième âge organisé par son parti fin 2016. Le même jour, elle lançait un « collectif seniors » au sein du RN, chargé de faire des propositions spécifiques à cette catégories d’électeurs pour la présidentielle de 2017. Fidèle à cette tactique, Fabien Engelmann fait les yeux doux aux personnes âgées d’Hayange, au point de donner à son profil Facebook des airs de compte Instagram d’Ehpad. Un amour que les vieux rendent bien au maire RN de la ville mosellane, par leurs suffrages et quelques mystérieuses enveloppes de cash.



Fabien Engelmann documente son agenda troisième âge sur les réseaux sociaux et accompagne chaque post d’une pluie d’émojis cœur

Le 2 novembre 2019, Fabien Engelmann publie sur Facebook une photo prise dans une commune voisine pour « les noces de diamant de monsieur et madame Garcia ». À peine deux semaines plus tard, le voilà à la mairie, rendant hommage aux cinquante ans de mariage d’un autre couple qui s’est dit « oui une nouvelle fois, pour l’éternité ». Bals, roses distribuées en maisons de retraite, anniversaire d’une centenaire : l’agenda troisième âge du maire d’Hayange est plein à craquer. À chaque événement partagé sur les réseaux sociaux par l’édile, c’est une pluie d’émojis cœur qui accompagne ses textes..