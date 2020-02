À Hayange, mains propres et idées sales

D’Hayange (Moselle)

Nous sommes le 16 décembre 2019. La pluie s’abat sur Hayange. Depuis près de dix ans, les hauts-fourneaux qui surplombent la commune sont à l’arrêt. Malgré les promesses initiales d’ArcelorMittal, ils ne redémarreront pas. En contrebas, à quelques pas du centre-ville, un camion vient de s’embourber dans un terrain vague faisant aussi office de parking. Il venait là déverser illégalement 40 tonnes de déchets textiles et de gravats, au cœur de l’ancienne métropole ouvrière.

Alors que le premier mandat du maire Rassemblement national touche à sa fin – et qu’il se représente aux élections des 15 et 22 mars – , le dernier dépôt sauvage d’ordures en date vient contredire une nouvelle fois Fabien Engelmann, qui se vante d’une « propreté accrue » et d’un « retour à la tranquillité ». Par ses promesses, c’est avant tout l’affront des usines fermées et de la région transformée en « poubelle régionale » que l’ancien syndicaliste CGT semble vouloir laver. Quitte à tailler dans sa politique sociale.

Sous Fabien Engelmann, le budget « entretien et réparations » d’Hayange a augmenté tandis que les subventions allouées aux associations ont chuté

Selon un rapport confidentiel de la Cour des comptes que Les Jours ont pu consulter, la nouvelle stratégie du Kärcher coûte cher aux Hayangeois. Il y en a pour tous les goûts : achat de balayeuses municipales à 10 500 euros l’unité, rénovation de plusieurs places publiques, distribution de sacs pour lutter contre les déjections canines (soixante sacs par Hayangeois et par mois). Le budget « entretien et réparations » s’élevait à lui seul à plus de 900 000 euros en 2017, soit 20 % de plus qu’en 2012. En 2018, la propreté urbaine, le déneigement, le fleurissement et les espaces verts constituaient ainsi le troisième poste de dépenses, soit 1,4 million d’euros..