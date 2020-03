Dati-Sarkozy : oh oui youpiiiii

Et si on allait choper le coronavirus avec Gérard Larcher ? Ou avec Nicolas Sarkozy, hein, on n’est pas bégueules, on le prendra de qui veut, le Covid-19. De Renaud Muselier, qui embrasse à bouche que veux-tu, de Jean-François Copé ou d’Hervé Morin, qui tient salon à grand bruit au tout premier rang de la salle Gaveau, dans le VIIIe arrondissement, où se tient le premier, le dernier, le seul en fait, meeting parisien de Rachida Dati. Qui a bravé, ce lundi soir, les interdictions gouvernementales de rassemblement – Anne Hidalgo a renoncé à son meeting prévu ce jeudi au gymnase Japy et David Belliard au sien programmé le même jour au Bataclan – , se contentant de limiter à 900 la jauge de la salle qui peut accueillir 1 500 personnes.



Mais Paris, comme disait Henri IV, vaut bien une fièvre et ça fait bien plaisir de voir tous ces copains contents et réunis à la faveur, inespérée, d’une élection que la droite pourrait ne pas perdre. Content comme un Gérard Larcher. Le président du Sénat avise Hervé Morin, lui ouvre ses bras, le président du conseil régional de Normandie s’écarte et Larcher fait mine de se renfrogner : « Tu ne m’as jamais embrassé, mais bon. » Renforcés de Renaud Muselier, Larcher et Morin vont se livrer, accoudés à la scène, à un long conciliabule dont ressortira, de la bouche de Larcher, une histoire, dont on se refuse à penser qu’elle a à voir avec l’élection parisienne, à base de « baudets du Poitou » et de « juments jurassiennes » et conclue par ces mots : « Ça passe au troisième tour. » « On refait le monde », lance un des compères à une femme venue les saluer, qui leur sert en retour : « Refaites plutôt Paris. » Tandis qu’un type passe de groupe en groupe, avec, dans le dos, tel un poisson d’avril, un autocollant de l’UNI, le syndicat étudiant trèèèèès à droite, un homme s’approche du trio : « Salut les jeunes ! » C’est Jean-François Copé, qu’on imaginait pourtant mal, tant le seum est féroce entre eux, se tenir à moins de deux mètres de Nicolas Sarkozy, mais que voulez-vous, c’est pas tous les jours que la droite pourrait – peut - être – remettre la main sur la capitale..