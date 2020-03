À Courson, un dernier mandat pour la route

«On ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise. C’est comme ça… Mais moi, j’aime bien faire des bises. » Jean-Claude Denos, le maire de Courson-les-Carrières, la petite commune de l’Yonne où Les Jours suivent la campagne des municipales en milieu rural, était un peu désabusé devant la petite vingtaine de personnes qui se sont déplacées pour le premier et seul « meeting » électoral du village, là où une centaine font d’habitude le déplacement. Certes, le coronavirus a sa part de responsabilité dans les défections, alors que des premiers cas ont été détectés à Auxerre ou Clamecy, les grandes villes du coin, mais l’absence totale de suspense sur l’issue du vote de ce dimanche a pu peser aussi.



Réunion publique à Courson-les-Carrières, le 10 mars 2020 — Photos Laurent Hazgui pour Les Jours.