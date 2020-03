La ligue des Campion

La rumeur courait Twitter depuis des semaines : une estafette de pompiers recyclée en caravane électorale ornée de ghostbusters peinturlurés et surmontée d’un dinosaure en plastoc arpenterait Paris. Eh bien, nous sommes en mesure de vous le révéler : la rumeur disait vrai. Voilà le petit bahut garé en plein milieu de la place de la République ; sur son toit, de fait, est juché un dinosaure. Un dimétrodon, paraît-il, et on n’en avait pas vu dans ce coin de la capitale depuis 272 millions d’années. Sur son flanc, eh bien oui, est peint le logo du film Ghostbusters transformé en « Parisghostbusters », ainsi que ses héros, à ceci près que leurs visages ont été remplacés par ceux de quelques-unes des têtes de liste de Libérons Paris, à commencer par la première d’entre elles : Marcel Campion.



À ce qu’on comprendra bien vite, le fantôme que chassent le forain Campion et sa caravane, c’est la maire de Paris Anne Hidalgo. Le dinosaure doit, pour sa part, certainement camper Campion qui, à 80 balais bien sonnés, semble lui aussi en voie d’extinction. Le niveau de what the fuck atteint ce mercredi soir ne serait pas maximal sans les affiches qui masquent le pare-brise : des couvertures de VSD affichant le candidat le corps ceint d’une écharpe d’élu accompagné de ce titre : « Marcel Campion, l’attraction de Paris ». Ah ça… Belle attraction que voilà. Et joli numéro de prestidigitation à la Campion : c’est lui qui, en toute simplicité, s’est offert ce numéro de l’hebdo moribond tout à sa gloire.