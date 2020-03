Les municipales happées par le Covid

Forcément, le score du forain Marcel Campion au premier tour des élections municipales à Paris ne sera pas examiné avec toute l’attention qu’il mérite. Mais ne comptez pas sur Les Jours pour baisser le rideau : jamais aucun virus, sinon celui de la bêtise, ne s’est transmis par les internets. Restons donc confinés sur Les Jours, vous de ce côté de l’écran, nous de l’autre, pour vivre ici même en direct une soirée électorale à nulle autre pareille.



La plus étrange, la plus inédite des soirées électorales pour le plus bizarre des scrutins. La France est au bord du confinement comme l’Italie et l’Espagne avant elle, la fermeture de tous les commerces « non essentiels » a été décrétée par le Premier ministre Édouard Philippe ce samedi soir, après le bouclage des écoles annoncé jeudi par le président de la République Emmanuel Macron, mais le premier tour des élections a été maintenu. Qui sera peut-être annulé si le deuxième tour ne se tient pas dimanche prochain. Tout. Va. Bien.