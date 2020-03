À Courson, un premier tour beaucoup trop normal

De Courson-les-Carrières (Yonne)

Jean-Claude Denos, maire depuis trente ans de la petite commune de Courson-les-Carrières, dans l’Yonne, a été réélu avec 84 % des voix au premier tour, ce dimanche. L’abstention, nettement en hausse au niveau national (entre 53,5 et 56 %, selon les estimations), est restée contenue ici, avec 48 % de votants. Mais c’est tout de même dix-huit points de moins qu’en 2014, la faute à un scrutin sans beaucoup de suspens autour d’une seule liste (lire l’épisode 21, « À Courson, un dernier mandat pour la route ») mais, surtout, la faute à la pandémie de Covid-19 qui est passée au stade 3 ce week-end en France, celui de la grosse flippe sérieuse et peut-être du confinement total dans les tous prochains jours. « Je suis même surpris qu’il y ait eu autant de votants, disait Jean-Claude Denos à l’issue du dépouillement, qui a été effectué sans gants ni mesure particulière. Beaucoup de vieux, ceux de ma génération des 70 ans et plus, ne sont pas venus et je le comprends. »

Y’a une fermeture gouvernementale mais pas de répression, alors qu’ils viennent, on verra bien. Ils vont pas me faire chier. Le tenancier du Café de la place, à Courson-les-Carrières

À Courson, bourg dynamique situé à mi-chemin entre Auxerre et Clamecy, aux portes de la France qui se vide, les habitants avaient du mal, ce dimanche, à réaliser vraiment ce qui est en train de se jouer. « C’est un scrutin normal », me disait ainsi David Cherbuin, l’une des nouvelles têtes du conseil municipal, qui vit à Courson depuis une dizaine d’années. Les électeurs et électrices se sont déplacés tôt le matin, puis les allées et venues se sont accélérées à partir de 16 heures, jusqu’à la fermeture à 18 heures de l’unique bureau de vote installé dans la belle mairie. Des familles, des couples et des personnes âgées, voire très âgées, du genre qui tremblent sérieusement en descendant les marches du perron de la mairie avant de repartir péniblement dans une voiture hors d’âge.