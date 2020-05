Benjamin Griveaux et son « zizigate » qui l’oblige à céder sa place, Gaspard Gantzer qui dit qu’il ira jusqu’au bout et, le lendemain, rejoint Agnès Buzyn, Marcel Campion et sa camionnette surmontée d’un dinosaure… La campagne municipale à Paris, vous vous souvenez ? Un premier tour qui voit Anne Hidalgo virer en tête, avec 29,3 %, loin devant Rachida Dati (22,7 %) et plus de dix points devant Agnès Buzyn (17,3 %)… Tout cela semble très, mais alors très loin. Un événement du « monde d’avant » qui, pendant le confinement, se rappelait à notre souvenir uniquement quand on passait devant des panneaux électoraux maintenus en place et qui se dégradaient petit à petit. Et voilà que c’est reparti. Dans quelque 5 000 communes – sur 35 000 – qui n’ont pas désigné de vainqueur dès le premier tour de l’élection, le deuxième aura lieu le 28 juin, a annoncé la semaine dernière le gouvernement. Si Jean-Claude Denos a été élu à Courson (lire l’épisode 25, « À Courson, un premier tour beaucoup trop normal ») et le frontiste Fabien Engelmann à Hayange (lire l’épisode 26, « RN : un Hayange repasse »), où Les Jours suivaient les municipales, on retrouve à Paris les trois principales candidates qui seront bien présentes. Même Agnès Buzyn qui, après avoir beaucoup hésité, a fini par annoncer mardi qu’elle ne lâchait pas l’affaire. Mais impossible de faire comme si la période du 16 mars à aujourd’hui pouvait être effacée. Tout repart, mais autrement.

Distribution de masques, plan de soutien à l’économie, nouvelles voies de vélo : pendant le confinement, Anne Hidalgo a été très active

Hors de question en effet de reprendre les débats où on les avait laissés. On ne va pas reparler de l’ouverture des bibliothèques le dimanche, des prix de l’immobilier trop hauts ou de créer une police municipale armée quand l’économie s’est effondrée (le PIB a chuté de 37,5 % à Paris pendant la période, selon l’Insee) et que la capitale a été un des principaux foyers de l’épidémie. Le coronavirus est dans toutes les têtes et, sur ce terrain-là, Anne Hidalgo a plusieurs longueurs d’avance. Depuis le 16 mars, elle est loin d’être restée inactive.