Second tour à Paris, cuisine et fusion

Rachida Dati s’est vue affublée d’incisives de vampire, le roi des forains Marcel Campion de moustaches en guidon de vélo, la marcheuse Delphine Bürkli d’une dent noircie et Anne Hidalgo est un peu déchirée. Les petites retouches pratiquées sur les affiches délavées – deux mois qu’elles ont été collées là – des panneaux électoraux devant cette école maternelle du IXe arrondissement de Paris ne gâcheront pas la mise en scène totalement téléphonée organisée ce mardi 2 juin. Un rituel de l’entre-deux tours : la fusion de listes. Un rituel de la gauche parisienne : l’alliance de second tour entre les socialistes et les écologistes, tellement prévisible qu’on se demande si les deux partis, habitués à travailler ensemble à diriger la mairie de Paris, n’ont pas juste envie de se mesurer le bulletin de vote tous les six ans.



À ce jeu-là, David Belliard, la tête de liste écolo, a perdu : avec 10,79 % des suffrages, il fait mieux que son prédécesseur de 2014, Christophe Najdovski (8,86 %), mais recueille moins de voix dans un scrutin intervenu, il faut dire, le 15 mars dernier, à la veille de l’annonce du confinement (lire l’épisode 24, « Les municipales happées par le Covid »). Une certaine pandémie étant passée par là, il a fallu attendre trois mois pour la grande scène du II : les retrouvailles. On colle rédacteurs et photographes devant l’école maternelle en enfilade de la rue où, parfaitement naturels et tout de spontanéité, arrivent, dûment masqués, Anne Hidalgo et David Belliard, passant devant la boutique Troc en stock, merci de ne pas vous moquer. Le troc a eu lieu : retrait des candidats verts et apports des voix écolos à Anne Hidalgo (29,33 %, en baisse de 5 points par rapport à 2014 mais au-dessus de ce qu’attendait son équipe de campagne) en échange de quelques verroteries.