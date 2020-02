Paris, I vélo you

Le 4 septembre 2017, Aurore Bergé remonte en voiture la voie Georges-Pompidou à Paris, direction l’Assemblée nationale. La circulation est dense et la députée La République en marche (LREM) des Yvelines, qui n’avance qu’à 30 km/h, trouve cela « pénible », surtout quand la piste cyclable à sa droite est déserte. Elle décide donc de se filmer et de poster le résultat sur Twitter. « Il y a une forte affluence de cyclistes, ça n’arrête pas. Ça défile, ça défile… », ironise-t-elle sur la vidéo, avant de poursuivre : « Je trouve formidable qu’on puisse promouvoir des déplacements écologiques, mais ça serait bien de penser que Paris se vit aussi avec sa banlieue et sa grande banlieue. Et en l’occurrence, on est un petit peu oubliés systématiquement de ces grandes réformes de madame Hidalgo. »

Une élue macroniste qui se plaint ouvertement de la politique provélo de la mairie de Paris, voilà un épisode qui appartient désormais au passé. Pas parce que, comme souvent dans sa carrière politique, Aurore Bergé s’est ridiculisée – elle désignait une piste cyclable qui n’était pas encore ouverte à la circulation ! – , mais tout simplement parce que le développement de la bicyclette à Paris est devenu un passage obligé pour tous les prétendants à la mairie, Benjamin Griveaux et Cédric Villani compris. Mieux même, si les deux candidats macronistes ont un reproche à adresser à Anne Hidalgo, c’est de ne pas avoir construit assez de pistes cyclables pendant sa mandature (elle n’a réalisé que la moitié de ce qu’elle avait promis) ! Cela veut-il dire que le vélo n’est plus un indicateur pertinent pour différencier les programmes ? Que serait devenue obsolète l’opposition traditionnelle entre, d’un côté, les bourgeois de droite de l’ouest parisien gueulant depuis leur berline contre les travaux d’aménagement des pistes cyclables qui créent des embouteillages et, de l’autre, les bobos de gauche vivant dans l’est parisien qui sauvent la planète en se déplaçant à bicyclette (devinez dans quel camp je me range…) ? Pas complètement, on va le voir, mais déjà une conclusion s’impose : quel que soit le prochain maire, le vélo est le grand gagnant de cette campagne..