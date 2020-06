Municipales : Vert l’infini et au-delàààà…

Et cent cinq jours plus tard, les mêmes, un peu plus fatigués – à l’exception du vieux RPR Claude Goasguen absent du second tour pour cause de décès des suites du Covid-19. Trois mois et demi après le premier tour du 15 mars dernier, 4 922 communes ont rejoint les 30 000 autres déjà pourvues en maire. Si la participation, un jour avant le confinement général, n’avait pas été glorieuse alors (lire l’épisode 24, « Les municipales happées par le Covid »), ce n’est pas mieux ce dimanche 28 juin : sur les 16 millions d’électeurs attendus, à peine plus de 40 % se sont rendus aux urnes wrapped in plastic, comme on dit dans la série Twin Peaks : masques, visières de plastique, stylo perso, parfois des vitres de protection en plexiglas… Tout pour dégarnir encore un peu plus un rendez-vous démocratique dont l’épidémie a émoussé l’intérêt.



Alors que, quand même, elle dépote, cette élection municipale ! Vingt-cinq ans, par exemple, que les Marseillais n’avaient d’autre horizon que Jean-Claude Gaudin. Quasi vingt ans aussi que Lyon rimait avec Gérard Collomb qui briguait désormais la puissante métropole mais allié aux Républicains (LR) dans une tentative foireuse de conserver quelques bribes de pouvoir. Et Bordeaux, alors ! Bordeaux où l’on découvrait que les joies du second tour – une première depuis la Libération. Au Havre, c’est une espèce en voie d’extinction, un communiste, Jean-Paul Lecoq, qui avait l’outrecuidance de menacer Édouard Philippe, dont ne sait pas s’il sera, à la fin de la semaine, encore Premier ministre..