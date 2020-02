De Courson-les-Carrières (Yonne)

Jean-Claude Denos est maire de Courson-les-Carrières depuis 1989. Soit trente ans au service des quelque 950 habitants de cette petite commune de l’Yonne située au sud d’Auxerre. Ça suffit bien. Alors, à 76 ans, cet homme souriant aux épaules solides comptait raccrocher. Profiter un peu de sa vie de retraité, de ses petits enfants et du grand jardin qui entoure sa maison située juste en face du garage qui fut jadis le sien, à la sortie sud de Courson, en direction de Clamecy l’endormie. C’est d’ailleurs ce qu’il m’avait dit en 2018, lorsque je m’étais arrêté dans son village pendant un reportage sur la colère qui montait contre les 80 km/h. La nouvelle limitation de vitesse y était testée sur la nationale 151, ses virages dangereux, ses bosses trompeuses et ses sous-bois à la lumière changeante. Jean-Claude Denos était contre, comme tout le monde ici, mais il le disait surtout en tant que citoyen. Pour le maire, c’était déjà la dernière ligne droite. Son premier adjoint allait se présenter à sa suite et voilà. Il aurait bien donné à Courson.

On dit qu’on va s’arrêter, mais pour passer la main à qui ? Il n’y a pas de postulants, les gens ne veulent pas trop s’impliquer. Jean-Claude Denos, maire de Courson, se présente pour un sixième mandat

Et puis non. Frédéric Vassent, ce premier adjoint, a renoncé devant la montagne. « Ça prend énormément de temps », m’a dit celui qui est aujourd’hui chef d’atelier dans une usine de production de lessives et détergents installée non loin de Courson. « J’avais projeté d’y aller, mais quand je vois Jean-Claude… Ça, ajouté au travail c’était compliqué. » Alors Jean-Claude Denos a décidé d’y retourner une fois de plus. « Ça fait cinq mandats, il faut savoir s’arrêter, explique-t-il avec le regard bleu d’un homme qui semble bouger tout le temps.