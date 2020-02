Villani et Griveaux soufflent le show et le froid

Des hommes qui appartiennent à un même parti et qui se déchirent, c’est un classique de la vie politique française, toujours adoré par les médias. On ne va pas vous rappeler les Mitterrand contre Rocard, Sarkozy contre Villepin ou Copé contre Fillon… Et, il faut l’avouer, en tant que spectateur, c’est toujours amusant de voir les ambitions et les inimitiés personnelles prendre le pas sur la discipline de parti. Pour cette campagne électorale parisienne, on a donc la bataille Benjamin Griveaux contre Cédric Villani. Le candidat officiel soutenu par l’Élysée et le parti La République en marche (LREM) d’un côté. De l’autre, le dissident qui n’a pas accepté la méthode de sélection des candidats et qui vient de se faire exclure. Vous allez dire que c’est moins bien comme affiche. Que Griveaux a le charisme d’un commissaire aux comptes de PME et que Villani, avec ses pin’s d’araignée et sa lavallière (qu’il ne porte plus pour cette campagne), est vraiment trop – comment dire ? – , bizarre. Certes, mais de toute façon, il faut s’y faire : ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui, ce sont ces gens-là. Et si on veut les comprendre, il faut aller les voir. Ce que nous avons fait en nous rendant aux deux meetings que les deux candidats ont tenu ces derniers jours chacun dans une salle de spectacle parisienne : Bobino le 27 janvier pour Benjamin Griveaux, le Trianon le 5 février pour Villani. Et, attention, dispositif spécial. Aux Jours, on aime innover : on va vous raconter les deux réunions comme si elles s’étaient déroulées de manière simultanée.



Bobino. Le rendez-vous a été fixé à 19 heures. Mais il y a beaucoup de retard. Pour entrer dans la salle de spectacle, il faut attendre stoïquement sous les rafales de pluie avant de subir une palpation, d’ouvrir son sac et laisser sur place sa bouteille d’eau. Pourquoi ? Parce que ce sont les consignes, et parce que l’équipe de Benjamin Griveaux craint les débordements.