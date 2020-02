Rachida Dati, speed de sens

Comment voulez-vous que nous résistions à telle invitation, reçue jeudi dernier : « Speed dating Saint-Valentin / Venez échanger avec Rachida Dati » ? Un speed dating avec Rachida Dati pour la Saint-Valentin : il n’y a pas à dire, la candidate Les Républicains à la mairie de Paris sait nous prendre par les sentiments. Mais attention, c’est encore mieux qu’un speed dating, précise le mail : c’est un « speed DATIng », avec les quatre lettres de son nom en capitales. Eh oui. En route donc, tu nous as eus, Rachida.



Seulement voilà : certain membre étant venu se glisser dans la campagne des municipales (lire l’épisode 8, « Griveaux a un problème d’élection »), il y a foule vendredi soir au 46 Bar, un bar à cocktails du Xe, à un jet de mojito de la place de la République à Paris. Une semaine plus tôt, lors d’une rencontre organisée autour du thème de la salle de shoot du même arrondissement, on ne dénombrait que trois journalistes, dont deux des Jours (lire l’épisode 6, « Hidalgo-Dati : de la fleur, du fusil »). Là, c’est la cohue devant le café : des caméras, des photographes, des journalistes, tout ça forme un maul compact, à l’avant duquel file Rachida Dati, rapide petite souris qui n’a pas envie, mais alors pas du tout, de donner son avis sur l’abandon de Benjamin Griveaux. Elle arrive à pied du boulevard Saint-Martin, traverse la contre-allée pour rejoindre la parallèle rue René-Boulanger, mais les caméras ont à peine le temps de déclencher leurs flashes et les journalistes de tendre leurs micros qu’elle décale ses assaillants et s’engouffre dans le bar, prenant bien soin de ne répondre à aucune question.